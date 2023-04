Grande successo per la Compagnia teatrale I Nuovi Camminanti in trasferta a Moncalieri

La Compagnia teatrale di Biella “I Nuovi Camminanti” è reduce da un grande successo ottenuto sabato 15 aprile 2023 in trasferta al Teatro San Matteo di Moncalieri. E’ stato messo in scena lo spettacolo comico in due atti “Il castello” di Anna Bruni e Mariella Acquadro, per la regia di Mariella Acquadro.

La commedia ha avuto grande successo e gli attori, molto credibili nelle loro caratterizzazioni dei personaggi, dopo lo spettacolo hanno ricevuto numerosi complimenti ed elogi dal pubblico.

L’ambientazione romantica in un antico castello ricco di amori e drammi familiari, oltre a più o meno inquietanti apparizioni ultraterrene, ha contribuito a rendere la commedia divertente e al tempo stesso originale e a far trascorrere una serata in allegria al numeroso pubblico.

Questo risultato è il frutto di un’ottima regia da parte di Mariella Acquadro oltre ad un grande lavoro di squadra. E’ importante sottolineare anche la splendida scenografia curata nei minimi dettagli da Cristina Martini e suoni e musiche curate da Maurizio Mercandino.

Si sono infine cimentati in questa commedia brillante, in ordine di apparizione:

Antonella Boccadelli, Paolo Pierotti, Maurizia Mosca, Fernanda Gionco, Giancarlo Nardone, Dario Bertagnolio, Laura Vittino, Carlo Costetti, Claudia Vineis, Cristina Martini, Monica Rubin.