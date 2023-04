Giovane si lancia dal Ponte di Bibiana: è grave al Cto

Si è lanciata dal Ponte di Bibiana, nel Comune di Bricherasio, verso le 8 del mattino, e ora è grave al Cto di Torino.

La giovane donna autrice del gesto è stata notata da alcuni passanti, mentre scavalcava il guard rail, perché quella è un’ora di punta per il traffico. Subito sono arrivati i soccorsi di carabinieri, vigili del fuoco di Pinerolo e Torre Pellice e 118.

La ragazza è stata raggiunta sul letto del Pellice e stabilizzata per portarla in elisoccorso al Cto. I carabinieri sono al lavoro per ricostruire le cause del gesto. Mentre la polizia municipale regola il traffico.