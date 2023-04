PuliAmo Ponderano, ieri la passeggiata ecologica per il paese - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it ed Associazione I Rioni di Ponderano

Una domenica per conoscere la storia del proprio paese e per pulirlo dai rifiuti abbandonati.

Questa è stata PuliAmo Ponderano, che si è svolta ieri, domenica 16 aprile, grazie all’Associazione I Rioni di Ponderano.

“Una camminata storico-ecologica per le vie di Ponderano – dice il Presidente dell’associazione Stefano Astrua – ed una bella giornata per stare assieme, in cui abbiamo raccolto rifiuti e spiegato la storia del paese. Bella giornata conclusa con la visita al Museo Pozzo e con il pranzo”.