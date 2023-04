La festa della “Passione di Sordevolo 2022” FOTO

Una meravigliosa giornata ha accompagnato ieri, domenica 16 aprile, la “Festa della Passione 2022” che l’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo ha voluto organizzare per ringraziare tutti gli attori, le comparse, gli addetti ai servizi, i volontari che, con grande impegno e abnegazione, hanno partecipato all’edizione della passione che è andata in scena la scorsa estate.

La festa si è svolta presso il ristorante Living Garden di Cossato. Alle ore 11, nella splendida cornice del parco circostante, il Canonico Fulvio Dettoma ha celebrato la Santa Messa cui è seguito l’aperitivo e successivamente il pranzo. Il pomeriggio è stato allietato dalla musica del gruppo “Max Gillo & Rh Positivo”.

Durante l’evento sono state proiettate su un maxi schermo numerose immagini dell’edizione 2022, selezionate a cura della commissione Museo della Passione, per ricordare i momenti trascorsi in scena, durante la preparazione dell’edizione, nel dietro le quinte e il lavoro svolto da chi ha prestato la propria opera. Il clima della giornata è stato quello che sempre caratterizza il “popolo della Passione”: amicizia, aggregazione, gioia di stare insieme e di essere parte di una tradizione che da secoli si tramanda di padre in figlio.