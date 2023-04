I segreti delle mummie saranno svelati al Museo del Territorio

Venerdì 21 aprile, alle ore 18, ci terrà l'ultima di tre conferenze a ingresso libero organizzate in occasione della mostra Da Taaset a Tutankhamon, venerdì 21 aprile alle ore 18 al Museo del Territorio Biellese si parlerà di restauro di mummie egizie umane e di animali. Il restauro è un’operazione che consente di mettere in sicurezza i manufatti, rimuovendo le cause di degrado, ma è anche un’occasione speciale di conoscenza e di approfondimento delle tecniche esecutive e dei materiali utilizzati nel corso delle imbalsamazioni.

Si accompagna a un’attività di ricerca svolta attraverso lo studio dei materiali e le nuove tecniche diagnostiche, che permettono di determinare l’età dell’essere mummificato, la tecnica di imbalsamazione, la disposizione delle bende e la composizione chimica delle resine e dei pigmenti utilizzati e in alcuni casi anche la causa della morte.

Docente di tecniche di restauro presso il corso di “Conservazione e restauro dei Beni Culturali” dell’Università di Torino, Cinzia Oliva si è formata al “Victoria and Albert Museum” di Londra. Dal 1985 opera come restauratrice di manufatti tessili, dai merletti agli arazzi, dalle tappezzerie ai costumi, fino ai paramenti ecclesiastici e materiali archeologici che coprono un arco temporale millenario. Il quotidiano La Repubblica l’ha definita «la donna che sussurra alle mummie».

Dal 1998 si è infatti specializzata nel restauro di mummie egizie, umane e di animali: in questo ambito ha lavorato al Museo Egizio di Torino, ai Musei Vaticani e sulle collezioni archeologiche di Milano, Bologna, Venezia e Napoli. Nel capoluogo piemontese ha recentemente completato un progetto di restauro della collezione di mummie animali del Museo Egizio, con cui ha collaborato anche alla pubblicazione del catalogo.Con lei scopriremo quali segreti possono svelare i tessuti che avvolgono le mummie.--Ingresso libero - museo@comune.biella.it - 015 2529345