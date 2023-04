Brusnengo, Pasquetta alla chiesetta della Madonna degli Angeli con gli Alpini

Nei giorni scorsi, si è tenuta la tradizionale Pasquetta presso la chiesetta della Madonna degli Angeli di Brusnengo.

A darne notizia il gruppo Alpini Brusnengo – Curino: “Un plauso a tutti – si legge ne post - Alpini, Amici degli Alpini e Aggregati del Gruppo Brusnengo - Curino che nonostante le difficoltà e i sacrifici hanno permesso la buona riuscita della tradizionale (oramai plurimo decennale) Pasquetta alla Madonna degli Angeli. Un grazie all'AIB per la collaborazione e un grazie a tutti coloro, in maniera numerosa, che hanno partecipato alla manifestazione. Come il motto della nostra sezione recita..... TUCC'UN sempre”.