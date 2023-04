Vespe al Santuario di Oropa per la benedizione

Vespe al Santuario di Oropa per la tradizionale benedizione, in programma ieri, domenica 16 aprile. A darne notizia il direttivo del Vespa Club Biella sui propri canali social: “Finalmente il bel tempo e con una temperatura ottimale ha accompagnato i nostri soci che hanno accolto in piazza Colonnetti i vespisti di Ivrea, Santhià e Chivasso, questi ultimi organizzatori del giro con benedizione ad Oropa. Tantissime vespe e associati che, in allegria, hanno sfilato fino dinnanzi alla Basilica antica, con tutti i mezzi schierati in ordine e pronti a ricevere la benedizione”.