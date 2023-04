Come possiamo intuire dal titolo di questo articolo che parla di ambulanza privata per infermità gravi parliamo di un argomento da una parte molto interessante perché può essere utile per quelle persone che si ritrovavano in quella situazione o comunque persone che hanno in famiglia una persona che ha un tipo di infermità grave e soprattutto è utile conoscere questo tipo di servizio da parte di tutti noi, perché è un servizio importante per la collettività che non si occupa solo di quello di cui stiamo parlando all'interno di questo articolo

Quindi quanto per capirci un'ambulanza privata o più di una noi sicuramente le abbiamo viste anche all'interno di un campo da calcio o per qualsiasi altro evento sportivo pronti a intervenire ove a uno dei protagonisti dovesse avere qualche problema grave che necessita l'accompagnamento al pronto soccorso o comunque ad una clinica, e la stessa cosa parliamo chiaramente per i tifosi e per gli altri addetti ai lavori presenti in quell'impianto

Mentre se ci mettiamo nei panni di una famiglia che al suo interno ha una persona con una infermità grave comprendiamo bene quanti problemi può avere anche a livello pratico per quanto riguarda gli spostamenti, spostamenti che richiedono un'ambulanza per le condizioni particolari ed è purtroppo un servizio che non viene messo a disposizione dalle ambulanze pubbliche che si occupano di altro come tutti sappiamo, e quindi bisogna rivolgersi ad un servizio a pagamento

Fortunatamente ci sono tante realtà che si occupano di fornire questo servizio di ambulanze private così che possiamo sempre averne uno a disposizione, fermo restando che sarebbe utile avere una realtà di riferimento che possiamo contattare ove ci servisse per qualsiasi motivo e non solo perché abbiamo una qualche situazione di una persona con una infermità grave

E comunque quando parliamo di infermità grave possiamo parlare di tante cose diverse come per esempio una persona che ha una forma grave disabilità in una sedia a rotelle o una persona che si trova in uno stato di coma da molto tempo e ha bisogno di uno spostamento magari in una casa di cura dove deve fare delle analisi o deve fare un percorso o magari tornare dalla stessa casa per continuare la convalescenza

In molte situazioni può essere utile avere a nostro fianco un servizio di ambulanze private

Siccome nella prima parte giustamente abbiamo detto che ci sono tante società di autoambulanze,anche cooperative e Onlus varie che mettono a disposizione questo servizio di ambulanze private, questo non significa che dobbiamo muoverci all'ultimo minuto quando ne abbiamo bisogno e come dicevamo dal titolo di questa seconda parte sono molte situazioni che potrebbero richiedere da parte nostra almeno andare a prendere delle informazioni

Non perché non troviamo nulla ma magari ci hanno segnalato una società che ci dà delle garanzie per quanto riguarda questo servizio di ambulanze private sia per la qualità dei mezzi che la qualità del personale sanitario che ci lavora all'interno degli stessi e quindi parliamo di infermieri, medici e paramedici