“Sul lago dorato”, Legambiente cerca 10 volontari

Sette giorni, dal 25 aprile al 1° maggio prossimi, presso la Fondazione Bricherasio di Roppolo per fare comunità con il territorio intorno al Lago di Viverone, per conoscere conoscere persone e famiglie che lo vivono, per conoscere il l’anfiteatro morenico e la conca d’Oropa, e contribuire a sviluppo e mantenimento della rete sentieristica.

Questo il campo per cui Legambiente, circoli “Dorabaltea” di Ivrea e “Tavo Burat” di Biella, insieme a diverse associazioni, cerca 10 volontari, soprattutto ragazzi.

Questo il link con tutte le info e modalità di iscrizione: https://volontariato.legambiente.it/sul-lago-dorato?fbclid=IwAR1Tc2gtnuDXMjUIpjclGwhXoSvQVdpnwGNCfhJMP6JSd7gR2GZY06ojdQs

E questo il link con i dettagli del progetto:

https://www.semidiserra.it/sul-lago-dorato-a-roppolo-con-legambiente/?fbclid=IwAR3XPIMP-u8rH1uFJj_2_y80u0tADBerCXcE_3c-ESjkVjPaNUtNHrLmYEE