Cossato, continua la posa delle tubazioni del teleriscaldamento: ecco coma cambia la viabilità

Arrivano importanti novità dal comune di Cossato circa la posa delle tubazioni del teleriscaldamento, con modifiche alla viabilità.

“E' prevista per venerdì 21 aprile la riapertura del ramo di ingresso nella rotatoria di via Amendola con direzione di marcia SS 232 – Cossato – spiegano dal Comune - Proseguiranno i lavori di scavo in via Paietta e relativa istituzione del senso unico di marcia con direzione di marcia verso via Amendola. Il traffico veicolare in arrivo dalla SS 232 con direzione per Cossato centro viene deviato su via Amendola - semaforo del Centro. Nel link riportato tutte le info ed è possibile scaricare l'ordinanza n. 36 del 14/04/2023 https://www.comune.cossato.bi.it/it/news/1427769”.