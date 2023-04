Corso di laurea in Infermieristica: ultime proclamazioni dell’Anno Accademico 2021-2022 con 7 nuove studentesse laureate

Il Corso di Laurea in Infermieristica con sede a Biella ad oggi ha all’attivo 143 gli studenti frequentanti, di cui 40 iscritti al primo anno. Nei giorni scorsi è avvenuta, presso la sede del Corso di laurea in Infermieristica di Biella, la proclamazione di 7 nuove studentesse del Corso di Laurea in Infermieristica appartenenti alla sede formativa di Biella dell’Università del Piemonte Orientale dell’Anno Accademico 2021-2022.

Alla cerimonia hanno partecipato il Direttore Generale ASLBI, Mario Sanò, il Direttore Sanitario ASLBI, Eva Anselmo, il Direttore della Struttura Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie ASLBI, Antonella Croso, Antonella Petterino, in rappresentanza dell’Ordine Professioni Infermieristiche Biella, Simona Milani, Coordinatore del Corso di Laurea in Infermieristica per la sede di Biella, e Alberto Dal Molin, Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica Università del Piemonte Orientale. Il valore della professione, al di là della preparazione tecnico-scientifica delle nuove dottoresse in Infermieristica, è stato l’aspetto che ha accomunato gli interventi rivolti alle neo laureate da parte delle autorità, mettendo in risalto la valenza che questa professione avrà sempre più in futuro in ambito sanitario. “E’ un onore per il territorio biellese poter contare sulla presenza del mondo universitario che rappresenta un valore aggiunto, attraverso l’offerta di percorsi formativi di alta qualità, di cui voi oggi ne siete un esempio“ ha affermato Mario Sanò.

“È un giorno di festa per tutte le persone che vi hanno sostenuto, oggi festeggiate un punto di arrivo, si sancisce un passaggio importante nella vostra vita, vi diamo il benvenuto nella comunità professionale, da oggi avrete in cura il bene più prezioso delle persone: la salute” è così intervenuta Eva Anselmo con un augurio alle studentesse neolaureate. “La vostra professione è molto ricercata, mantenete la voglia di crescere professionalmente e abbiate l’ambizione di fare la differenza – ha proseguito Antonella Croso – portate da oggi il vostro contributo e continuate a formarvi.” “Oggi è una giornata importante per l’OPI di Biella che rappresento – ha continuato Antonella Petterino – avete scelto una professione difficile, che non tutti possono fare. Siate consapevoli che il vostro agire impatterà nella vita delle persone. Vi auguro di utilizzare al meglio le competenze acquisite nell’accompagnare la persona in un momento particolare della vita”.

“Il percorso di studi che avete sostenuto è stato molto impegnativo, dovete raccogliere le sfide che oggi il sistema salute ci chiede, impegnatevi a lavorare nei gruppi multiprofessionali per dare una risposta corale ai bisogni dei cittadini- ha proseguito Simona Milani – avete scelto una professione nobile, vi auguro di continuare a formarvi e impegnatevi a far crescere l’identità professionale attraverso il vostro esempio”. “Vi auguro di approdare in ambiti lavorativi e organizzativi che vi diano opportunità di crescita professionale e ricca di soddisfazione” – ha concluso il Prof. Alberto Dal Molin – prima di proclamare ufficialmente le nuove dottoresse in infermieristica.” Nel mese di novembre prossimo si terranno le proclamazioni degli studenti dell’Anno Accademico 2022-2023.