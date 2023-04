Carcere di Biella, Delmastro: "Oggi l'insediamento del nuovo direttore"

"Per fronteggiare le carenze di personale, aggravate dai recenti provvedimenti assunti dalla magistratura nei confronti degli appartenenti al Corpo della Polizia Penitenziaria, l’Amministrazione Penitenziaria, che mi onoro di rappresentare come autorità di Governo, ha adottato urgenti e significativi provvedimenti per garantire il regolare svolgimento delle attività carcerarie e il benessere psico-fisico del personale in servizio presso il carcere di Biella.

In prima battuta, il Provveditorato regionale, già da tempo ha inviato in missione presso il carcere di Biella 12 unità di personale dei ruoli agenti-assistenti, 2 unità del ruolo ispettori e 4 unità di polizia penitenziaria destinate all’ufficio matricola.