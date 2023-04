Bolle di Malto al concerto del 1° maggio 2023 a Roma

Bolle di Malto, la più importante rassegna nazionale delle birre artigianali, supportata da Slow Food Italia, per il secondo anno consecutivo rafforza la sua presenza a livello italiano grazie alla felice e rinnovata partnership con il Concerto del 1 Maggio a Roma, una delle manifestazioni più attese e amate del nostro panorama musicale.

Si svolgerà di nuovo nella Capitale l’incontro tra due eccellenze, la musica di qualità e la birra artigianale che rappresentano due culture strettamente correlate: entrambe hanno il potere di offrire un’esperienza sensoriale unica, capace di mettere in connessione le persone, condividendo emozioni e stimolazione dei sensi oltre a valori e principi ideali che in occasione della Festa dei Lavoratori non possono che trovare la loro massima espressione. Infatti, il concerto del 1 Maggio non è solo il più grande evento gratuito di musica dal vivo d’Europa, ma per sua vocazione storica sposa ogni volta riflessioni centrali sul tema dei diritti e su cause sociali di estrema attualità esattamente come dietro al movimento delle birre artigianali non c’è solo un prodotto piacevole al palato, ma il risultato di una cultura in cui al bere consapevole si uniscono eticità del cibo, rispetto dell’ambiente, cura del territorio, sostenibilità, sostegno alle comunità locali, lotta allo spreco alimentare, innovazione e salute.

Nella scorsa edizione all’interno dello stand di Bolle di Malto, allestito nel backstage di piazza San Giovanni, sono state accolte oltre 5 mila persone mentre più di 3 milioni di spettatori hanno visto il suo brand in diretta televisiva. Per quest’anno il traguardo è di rilanciare ulteriormente l’accoglienza all’interno di quest’area dedicata, portando le migliori proposte dei territori inseriti nelle rotte del gusto del settore brassicolo artigianale, unite alle novità sia della musica emergente che dei nomi già affermati a livello italiano e internazionale. La kermesse delle “bolle” che dal 2015 ha eletto Biella a “Capitale Italiana delle Birre Artigianali” arriva dal raggiungimento nel 2022 di una serie di obiettivi estremamente importanti con oltre 100.000 presenze registrate, 45.000 litri di birra erogati, 80.000 bicchieri utilizzati, 30 relatori per gli Stati Generali della Birra, 40 ore di musica dal vivo, 5 lingue straniere parlate (inglese, tedesco, spagnolo, francese e olandese).

Tutti numeri che si intende ampiamente superare per la nuova edizione che si terrà nel capoluogo biellese dal 28 agosto al 4 settembre 2023, coinvolgendo un’area complessiva ancora più estesa dell’anno passato e con “Aspettando Bolle di Malto”, le tre giornate di anteprima che si terranno dal 19 al 21 Maggio a Biella. “Siamo felici che per il secondo anno consecutivo – dichiara Raffaele Abbattista, ideatore e organizzatore di Bolle di Malto - I-company e il 1° maggio ci abbiamo scelto come partner per questo grande evento, sentiamo la responsabilità di rappresentare la nostra regione, ma anche la gioia di poterla promuovere e farla conoscere a un pubblico più ampio. Bolle di Malto in questi anni è diventato un grande strumento di promozione territoriale e questo ci spinge ancora di più a lavorare per la realizzazione di un evento sempre più inclusivo, sostenibile e identitario, capace di attrarre appassionati non solo da tutta Italia, ma da tutta Europa”.

A dimostrazione di quanto Bolle di Malto sia il risultato di una lavoro corale e collettivo, in cui alla volontà di far conoscere sempre di più un prodotto naturale, genuino e che racchiude in sé tante buone pratiche relative alla cultura del bere, al turismo e alla prossimità, alle parole di Raffaele Abbattista si uniscono quelle di Marta Florio, l’altra storica ideatrice della manifestazione.

"E’ una grande emozione per noi – dichiara Marta Florio - tornare al concerto del 1° maggio con lo spirito di Bolle di Malto, dove le birre artigianali incontrano il meglio della musica italiana e dei valori più alti di cui è sempre stata messaggera. Da ideatrice e volontaria quale sono è un traguardo importantissimo che ci mette alla prova e ci stimola a fare sempre meglio per la nostra associazione – perché voglio sottolinearlo che questo evento parte e nasce dal basso - per Bolle di Malto e soprattutto per le piccole e grandi realtà che abbiamo l’onore di rappresentare e che portiamo con noi, sempre!".