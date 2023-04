Bioglio esulta, dalla Fondazione due contributi per Villa Santa Teresa

A Bioglio due progetti per complessivi 4.000 euro sono stati finanziati da Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

Il primo progetto è "Beeoglio-Un'oasi per la biodiversità" prevede attività di sensibilizzazione e realizzazione di un'oasi fiorita per trasmettere alle future generazioni l'importanza della valorizzazione e preservazione della biodiversità e degli impollinatori.

L'oasi sarà realizzata in collaborazione con la Scuola Primaria, il Comune e le associazioni locali. La programmazione prevede cinque incontri formativi con laboratori didattici con gli alunni della Scuola Primaria di Bioglio, oltre ad attività di disseminazione, di un evento pubblico per la festa di chiusura del progetto (Festa della fioritura). Saranno realizzati anche infografiche fruibili tutto l’anno dai visitatori del parco BTOLIUM a Villa S. Teresa per comprendere il ruolo degli impollinatori e delle piante mellifere.

Le attività educative ed i laboratori avranno come obiettivo la formazione delle future generazione verso gli obiettivi di sviluppo sostenibile, tra i quali la tutela degli impollinatori (Strategia per la Biodiversità 2030) e della biosfera, quindi dell'ambiente, alla base del Strong Sustainability Model.

La nuova oasi della biodiversità si inserisce in nel parco BTOLIUM, innovativo intervento inaugurato da un anno, che è dotato di sistema di irrigazione. L'attuale manutenzione dell'area verrà ampliata anche nelle nuove aree fiorite assicurando la crescita e fioritura delle piante seminate e messe a dimora. L'appezzamento complessivo di terreno è di circa 350 metri quadri.

Il secondo progetto è "Piano Terra" e prevede una dotazione di 3000 euro che saranno impegnati per gli eventi estivi in Villa Santa Teresa di cui seguirà il programma.