A Mongrando uno striscione sulla facciata del Municipio per il 25 Aprile

In occasione della Festa della Liberazione, uno striscione è apparso sulla facciata del Municipio di Mongrando. Reca la scritta; “L'Italia è una Repubblica...Antifascista! W il 25 Aprile”.

Inoltre, il Comune ha diffuso il programma della ricorrenza istituzionale che vedrà la presenza delle autorità civili, religiose e militari con il seguente programma: alle 8,15 ritrovo in Piazza XXV Aprile (Piazza del Comune), con deposizione corona alloro Frazione “Ceresane” e intervento del sindaco; alle 9 e 9.15 deposizione corona alloro in Frazione “Curanuova” e in Frazione “San Lorenzo”; alle 10 commemorazione a Donato. Alla sera (ore 21) presso il Salone del Polivalente di Mongrando si terrà il Concerto della Società Filarmonica di Occhieppo Inferiore APS.