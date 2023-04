Nessun pericolo per la SPB Ilario Ormezzano Sai, Acqui archiviata 3 a 0

La SPB Ilario Ormezzano Sai supera la giovane formazione di Acqui Terme, vincendo 3 a 0. Una gara totalmente a senso unico, con i ragazzi di coach Di Lonardo che sono entrati in campo convinti e concentrati. Finalmente è arrivata l’ufficialità del primato nel girone, anche dal punto di vista matematico, in attesa dei playoff.

“Siamo stati bravi a rimanere sulla partita fino alla fine - dice lo schiacciatore David Frison -. Loro sono una squadra giovane e hanno peccato di esperienza, concedendo tanti punti su errore. Dal canto nostro abbiamo difeso veramente bene, sfruttando la nostra arma migliore: la battuta. Adesso ci aspetta l’ultima gara a Novara, in cui speriamo di fare bene per chiudere in bellezza questa prima parte di stagione. Poi ci saranno i playoff e dovremo essere pronti ad affrontare le corazzate della Serie C.”

Continua la corsa della SPB Ilario Ormezzano Sai, che è prima in solitaria nel girone. Per sapere gli accoppiamenti dei playoff bisognerà aspettare l’ultima giornata, in quanto nell’altro girone ci sono ancora degli scontri diretti da disputare.

SPB Ilario Ormezzano Sai - Pallavolo Acqui Terme 3-0

Parziali: 25-12; 25-12; 25-11.

Tabellino: Brusasca 1, Debenedetti 5, Frison D. 11, Frison E. 2, Gallo 6, Marchiodi 3, Scardellato 15, Sganzetta 0, Ujkaj 5. Libero: Vicario. NE: Cravera, Ricino.