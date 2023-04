La SPB Esso Maxemy esulta tra le mura di Occhieppo, Lasalliano sconfitta 3 a 1

A Occhieppo è stata battaglia sabato pomeriggio, con la SPB Esso Maxemy impegnata in una gara complicata. Un grande risultato quello maturato dai biellesi, che rimangono saldi al terzo posto nel girone, in attesa del match tra prima e seconda in classifica. In caso di un risultato secco, i punti da recuperare sarebbero solo 5!

“Giocare dopo una pausa è sempre complicato - dice capitan Fabio Mazzoli, autore di una prestazione monstre -. Con pochi allenamenti nelle gambe, eravamo mentalmente e fisicamente meno preparati del solito. Ciò nonostante siamo riusciti a portare a casa tre punti, che ci consentono di essere matematicamente terzi, con tre giornate di anticipo. In ogni caso cercheremo di chiudere in bellezza, provando a sfruttare un eventuale passo falso delle due squadre al comando.”

Grande voglia di recuperare per la SPB Esso Maexemy, che vede ancora l’orizzonte della promozione! Questo può diventare un carburante aggiuntivo per migliorare ancora durante le prossime partite.

SPB Esso Maxemy - Pallavolo Lasalliano 3-1

Parziali: 25-20; 25-20; 18-25; 25-22.

Tabellino: Badini 6, Bottigella 12, Maio 2, Mazzoli 31, Pelle 1, Pozzi 1, Rege 10, Spinello 2, Vicario 0. Liberi: Pelosini, Ressia. NE: Castelli, Rolando, Sarasino.