Calcio, Ticino rallenta e Biellese a -1 con i 3 punti a Verbania: poker Valle Elvo nel derby con Pollone

A due giornate dalla fine del campionato, si riapre il girone di Eccellenza: complice l’1-1 esterno della capolista, la Biellese strappa tre punti molto importanti a Verbania (1-0) e si riporta ad una sola lunghezza dal Ticino. Segue a tre lunghezze l’Accademia Borgomanero, pronta ad approfittare di ogni passo falso. A Cossato, invece, rocambolesco 3-3 con il Settimo.

In Promozione, invece, cocenti sconfitte per Chiavazzese e Vigliano mentre il Ceversama raccoglie appena un punto con la Juve Domo. Esulta la Fulgor grazie al 3-2 casalingo con il Feriolo. In Prima Categoria, il Ponderano si conferma al secondo posto del raggruppamento superando al Meroni la Quaronese. Di buon umore anche la Valdilana Bioglese (1-0 a Sizzano) mentre la Valle Cervo Andorno fa 1-1 con la Pro Palazzolo. Infine, in Seconda, le formazioni biellesi ottengono solo vittorie ad eccezion del Pollone, travolto davanti al proprio pubblico dalla Valle Elvo.