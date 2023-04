Bonprix TeamVolley, che fatica ma arriva un successo molto importante con Certosa

Vittoria doveva essere e vittoria è stata, ma di facile non c’è stato nulla. Proprio come all’andata, il fanalino di coda del girone – le pavesi di Certosa – non hanno regalato nulla al Bonprix TeamVolley. Il risultato sul tabellone del Palasport di Lessona dice 3-0, ma la gara e i singoli parziali raccontano una storia diversa.

Nel primo set, le padrone di casa – consapevoli dell’importanza della posta in palio – tengono il controllo. Coach Fabrizio Preziosa punta sul sestetto consolidato: Boggio in regia, Peruzzo e Galliano centrali, Cimma libero, capitan Diego ad attaccare con Filippini e Levis. Dall’8-6 per il TeamVolley si arriva anche al 16-10. Il margine rimane sempre quello, Zatta subentra dalla panchina e il 21-16 sfuma inesorabilmente nel 25-20 finale. Filippini parte fuori nel secondo parziale di gara, il più combattuto dei tre. Le pavesi non ci stanno; la mancanza di vittorie in stagione e l’ultimo posto in classifica ormai certo non abbattono le avversarie, che sul 4-8 mandano un messaggio chiaro al Bonprix.

Le biancoblu rimangono in scia, senza mollare mentalmente. A metà set Certosa è ancora avanti 15-16, ma in quel momento il TeamVolley piazza il sorpasso decisivo. Il finale è combattuto, ma il 25-23 garantisce il primo punticino in classifica. Non basta, ne servono altri. Al cambio di campo del terzo set coach Preziosa torna al suo starting-six iniziale. Ancora una volta, il parziale è punto a punto: Certosa allarga le rotazioni e mischia le carte, il gap rimane sempre di pochi punti e, come prima, sono spesso le pavesi a condurre. Il 21-20 è l’ultima curva verso il traguardo: il 25-22 regala il bottino pieno al Bonprix. Missione compiuta: il calendario ostico delle dirette concorrenti permette al TeamVolley di tornare ottavo in graduatoria.

Sabato prossimo a Savigliano, le lessonesi non si giocheranno un semplice scontro diretto, ma un (mezzo) match-point per la salvezza. «Questa sera contavano solo i tre punti e questi sono arrivati, portandoci il massimo distacco stagionale sulla salvezza – conferma coach Fabrizio Preziosa -. Siamo a +4 da Savigliano e ci sono altre squadre in mezzo; siamo “in vetta” al mini-campionato per rimanere in B2, che sembra interminabile. La prestazione non è stata positiva, ma in queste partite non ci si può aspettare di giocare bene a pallavolo, perché non te lo permettono. Queste gare non si giocano, ma si vincono e noi questa sera lo abbiamo fatto. Questa è la cosa più importante, nel modo più assoluto». La voglia di fare calcoli c’è, perché la rincorsa è partita da lontano e la fatica è stata tanta. Guai però a fare il passo più lungo della gamba, soprattutto adesso.

Continua il tecnico: «Questo è ciò che dovremo fare anche sabato prossimo a Savigliano: costruire la prestazione nel modo migliore, senza fare alcun tipo di calcolo. Dovremo fare le cose giuste per cercare di limitare il loro gioco ed esaltare il nostro. Se dovessimo riuscirci, sarà un bene e ne esulteremo. Non dovessimo farcela, non dovremo serbare alcun rimorso, perché altrimenti rischiamo di giocare contratti (come questa sera) e di non esprimerci nel migliore dei modi. I tre punti di sabato saranno importantissimi, ma ci siamo comunque guadagnati la possibilità di non avere “l’acqua alla gola”, come invece avranno le nostre avversarie, che sono nella condizione peggiore rispetto alla classifica. Non saranno nemmeno i punti decisivi, per quanto potranno essere importanti: la posta piena permetterebbe di andare a +7, ma con la regola dello spareggio tra decima e undicesima con almeno tre punti di distacco, a livello matematico non potremmo ancora di esultare. Ci avvicineremmo all’obiettivo, ma non in modo definitivo. Di conseguenza, rimarrà ancora tutto aperto. Adesso dobbiamo essere bravi a rimetterci a posto tecnicamente, limando ancora qualche dettaglio, per essere pronti a livello psico-fisico».

BONPRIX TEAMVOLLEY – CERTOSA VOLLEY ASD 3-0 (25-20/25-23/25-22)

BONPRIX TEAMVOLLEY: Cimma (L), Zatta 2, Galliano 9, Peruzzo 6, Levis 6, Filippini 10, Diego 16, Boglio ne, Valsecchi ne, Boggio 3, Riccardi ne, Spinello (L), Biasin B. ne. Coach Fabrizio Preziosa, assistente Paolo Salussolia.

CERTOSA VOLLEY ASD: Sansò 2, Maiezza (L), Biancardi 9, Conforti 2, Giunta 3, Capone 1, Omonoyan 11, Vecchi ne, Sacchetti (L), De Carlini 1, Rizzi 2, Juncu 7, Marabelli ne, Valentini ne. Coach Federico Di Toma.