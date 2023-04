“La lucciola sotto il bicchiere-percorso in dodici stanze”, il nuovo romanzo di Rodolfo Boccalatte

“La lucciola sotto il bicchiere-percorso in dodici stanze” è il nuovo romanzo di Rodolfo Boccalatte, che lo scrittore presenterà mercoledì 19 aprile, alle 18 alla Libreria Giovannacci di Biella.

Rodolfo Boccalatte è nato a Roma il 2 agosto 1956. E’ laureato in filosofia. Di professione ha fatto l’insegnante(ora in pensione). Dipinge, scrive. Ha esposto in diverse mostre, collettive e personali. Ha pubblicato due romanzi, Il vessillo dei re, nel 1997 (Eventi e Progetti editore) e La fanciulla e lo stregone, nel 2005 (Ennepilibri), la raccolta di racconti Il cerchio infinitonel 2012 formato elettronico (Marna), nel 2013 cartaceo (Lineadaria), L’isola della memoria, opera di poesia(poemetto) pubblicata con Terre Sommerse nel 2015. La sua attività letteraria è di stampo simbolista. Tutte le pubblicazioni sono avvenute con case non a pagamento.La sua attività pittorica è passata attraverso differenti fasi, suggestionate dall’influsso delle avanguardie storiche. La matrice fondamentale è però quella vitalistico-espressionista.

Come dice il sottotitolo “percorso in dodici stanze”, l’opera è un’infilata di sale, un museo virtuale, che il lettore è invitato a visitare per comprendere sempre più la personalità del protagonista, attraverso i differenti incontri della sua vita, dall’infanzia alla prima età adulta.

Il romanzo pone a chi lo legge molte domande: l’autore alla serata di presentazione farà un po’ da guida. Una serata al museo dunque? Forse, prima però che i personaggi del racconto si risveglino del tutto. Ciò avverrà quando il lettore sarà solo con la sua coscienza davanti alla pagina scritta.