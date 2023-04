ANPI Valle Elvo, un docufilm a Candelo con il regista Eric Esser

A cura della sezione Anpi Valle Elvo e Serra “Pietro Secchia” e dell'Associazione Culturale “Rina Valè” verrà proiettato martedì 18 aprile 2023 alle 22 al Cinema Verdi di Candelo il documentario “Non ci è stato regalato niente”. Il docufilm, diretto dal regista berlinese Eric Esser, fornisce un ritratto di Annita Malavasi, partigiana ventiduenne durante l'occupazione fascista e tedesca in Emilia col nome di battaglia "Laila", una delle poche donne comandanti nella Resistenza che ha preso parte alla lotta armata sui monti dell’Appennino Reggiano per oltre un anno, dovendosi inoltre imporre in quanto donna tra gli uomini delle comunità montane dell’epoca.

Il film racconta il percorso di emancipazione lungo tutta una vita ed iniziato con la lotta di liberazione contro il fascismo di Laila e delle due sue compagne, Gina “Sonia” Moncigoli e Pierina “Iva” Bonilauri. Non ci è stato regalato niente è stato mostrato in anteprima mondiale il 20 gennaio 2014 a Veracruz in Messico al Festival Mundial de Cine Estremo San Sebastián, dove è stato premiato per lo sguardo convincente che è stato in grado di proiettare sull'importante ruolo che le partigiane hanno avuto nella seconda guerra mondiale in Italia. Il film è anche un omaggio a Rina Valè, coraggiosa partigiana donatese con il nome di battaglia Fede, ideatrice e promotrice con la sorella Carla dell'ospedaletto partigiano di Donato, sorella di Pietro, partigiano della 76^ Brigata Garibaldi fucilato in Piazza Martiri a Biella il 4 giugno 1944. La serata sarà ulteriormente resa interessante dalla presenza del regista Eric Esser.