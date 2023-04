Rocca Sella, uno scalatore cade mentre percorre la via Accademica e muore

L'intervento dei sanitari e del Soccorso Alpino non ha potuto evitare il decesso

Epilogo tragico nella giornata di ieri per uno scalatore che stava affrontando la Via Accademica nella zona di Rocca Sella, sul territorio di Caprie, in val di Susa.

Secondo le prime ricostruzioni, l'escursionista, 55 anni di Genova, sarebbe precipitato e morto. L'allarme è stato lanciato poco dopo le 16 dai compagni di cordata che lo hanno visto cadere per 5/6 metri.

Sul posto è stata inviata l'eliambulanza e le squadre a terra del Soccorso Alpino. In prima battuta è stata sbarcata al verricello l'equipe dell'elisoccorso che ha immediatamente iniziato a stabilizzare l'uomo con manovre di rianimazione cardio polmonare e l'imbarellamento per il recupero a bordo dell'elicottero. Nel frattempo è stata elitrasportata sul posto una squadra del Soccorso Alpino che ha preso in carico i compagni di cordata.

Quando il paziente è stato caricato a bordo dell'eliambulanza, l'equipe ha valutato che era opportuno proseguire le manovre di rianimazione per cui si è deciso di atterrare in un prato a Caprie per continuare le operazioni. Purtroppo, dopo ripetuti tentativi, il medico ha dovuto constatare il decesso dell'uomo, provocato presumibilmente dal politrauma riscontrato nella caduta.

La salma è stata affidata ai Carabinieri per le operazioni di Polizia Giudiziaria, mentre l'eliambulanza ha recuperato i soccorritori e i compagni di cordata dell'uomo per rientrare in base.