Scomparso da Biella un uomo di 45 anni, i Carabinieri sulle sue tracce

Da poco meno di due ore è stato attivato a Biella il protocollo per la ricerca delle persone scomparse. Stando alle prime informazioni raccolte, un uomo di origini marocchine di circa 45 anni non avrebbe più dato notizie di sé.

A dare l’allarme i familiari che, non riuscendo a mettersi in contatto con il loro caro, hanno subito allertato le forze dell’ordine denunciandone la scomparsa nel tardo pomeriggio di ieri, 15 aprile. Sembra che l’uomo fosse molto conosciuto al Piazzo ma non sono note, al momento, le sue generalità.

Sulle sue tracce i Carabinieri che stanno battendo ogni pista per rintracciarlo. Si tratta della terza persona scomparsa registrata nel Biellese nel giro di due settimane.