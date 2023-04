Dolore a Cossato per la morte di Giuliano Mosca Cirvella

Dolore a Cossato per la morte di Giuliano Mosca Cirvella, mancato all’affetto dei suoi cari all’età di 84 anni.

A ricordarlo in queste ore il consigliere dem Marco Barbierato sui propri canali social: “Amministratore a Cossato quando ero un ragazzo e poi anima infaticabile di Aspa e del Canile Consortile di Cossato. Ricordo gli anni in cui, da capo segreteria del sindaco di Biella, ci sentivamo spesso per qualche pratica legata al canile, o a qualche cucciolo senza padrone da affidare. Persona schietta, vera e appassionata, con cui collaborare era un onore. Un abbraccio alla sua famiglia e un ricordo a Giuliano”.

L’ultimo saluto avrà luogo dalla propria abitazione in Cossato Regione Corteggiano 10 alle 11 di domani, 17 aprile.