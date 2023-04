Anche Strona ricorda Almo Toniolo, il sindaco: “Eri un amico, generoso verso il prossimo”

Ha generato profonda tristezza la notizia della scomparsa di Almo Toniolo, avvenuta nei giorni scorsi all’età di 94 anni. Ma non solo a Cossato conservano un buon ricordo di lui.

Anche Strona, nella persona del sindaco Davide Cappio, ha voluto ricordarlo con parole cariche di affetto: “Prima di trasferirsi a Cossato, Almo è stato per anni residente nel nostro piccolo paese. Nonostante la lontananza, spesso tornava a Strona per ritrovare i vecchi amici. L’intera comunità si stringe al cordoglio dei familiari ricordando la grande generosità che ha sempre dimostrato nei confronti del prossimo. Non dimentichiamo, infatti, l’auto donata all’Associazione di Volontariato Stronese: un gesto lodevole, di grande significato, che ha permesso a questa realtà di proseguire nelle sue attività. Grazie Almo per tutto ciò che hai fatto: eri un amico, mancherai a tutti”.