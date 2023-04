Addio don Giorgio Chatrian, il ricordo degli Amici Parkinsoniani Biellesi ODV

“E’ con il più profondo dolore che comunichiamo della scomparsa, la notte appena trascorsa, del nostro amato presidente onorario, don Giorgio Chatrian, punto di forza e simbolo per tutti noi Amici Parkinsoniani di Biella e Vercelli”. Questo il testo della nota inviata alle redazioni dei giornali.

Il Santo Rosario avrà luogo lunedì 17 aprile alle 18.30 presso la Parrocchia di San Giuseppe Operaio a Vigliano Biellese, mentre la messa funebre martedì 18 aprile alle 10.30 nella stessa sede. La salma di don Giorgio, scomparso all’età di 68 anni, sarà infine sepolta nel cimitero di Chambave (AO), suo paese natale.

A ricordarlo, in queste ore, il presidente degli Amici Parkinsoniani Biellesi, Eugenio Zamperone: “Sono lacrime dolci quelle che tutti gli amici di don Giorgio Chatrian stanno versando per la sua nascita a Dio. Sì, perché la croce che il Buon Dio aveva caricato sulle sue esili spalle, la malattia di Parkinson, si è finalmente trasformata in gioia piena. A dire il vero lui ci aveva già provato in vita a trasformarla, la croce, Prima la creazione dell’Associazione, per dare sollievo a chi condivideva nel corpo e nell'anima la stessa sofferenza. Poi la musica e il teatro, per sconfiggere con l'ironia la nemica Lady Park, soffocandola in un abbraccio collettivo. E ancora, il suo inno alla Madonna d'Oropa per la quinta centenaria incoronazione e la montagna, sua patria naturale e luogo del cuore. Mentre il suo corpo sfidava la malattia, come non ricordare la sua salita al Camino, per la festa delle Genti del Rosa? La sua anima affinava, per sé e per chi gli voleva bene, il senso di una sofferenza non vana ma feconda. Così, quando il Parkinson gli stava togliendo via via la voce, eccolo, con un soffio, ringraziare Dio per averlo obbligato a migliorare la sua capacità di ascolto. La carta usata dal vecchio scrivano si sta inumidendo per l'amico perduto, ma non si può indulgere alla tristezza. Don Giorgio ci diceva che Don Bosco amava l'allegria: oggi non sarà tanto facile, caro Don Giorgio, ma aspettiamo con fiducia il sorriso che, ci dicevi, arriva sempre dopo le lacrime”.