A Pollone letture in biblioteca per la Festa della Liberazione (foto di repertorio)

Appuntamento da non perdere alla Biblioteca Civica di Pollone. In occasione della Festa della Liberazione, Maria Pia Coda Forno leggerà per noi il suo racconto “Un inverno in montagna”. Inoltre, i ragazzi della scuola media leggeranno brani significativi sul tema dell’incontro. Concluderà con una sua riflessione Carlo Ceccon, autore di “Chinin”.