Le date del sesto anno con il Qi Gong all’Oasi Zegna

È arrivato al sesto anno l’appuntamento con la medicina tradizionale cinese a Bielmonte: per sei sabati tra maggio e ottobre si ripete l’iniziativa resa possibile dall’accordo tra Fondo Edo Tempia e Oasi Zegna. L’istruttrice Natalina Bassetto, fin dalla prima edizione protagonista del ciclo di lezioni, guiderà cinque giornate dedicate al Qi Gong e una in cui si praticherà il New Feldenkrais. Ogni appuntamento prevede due sessioni di esercizi, la mattina e il pomeriggio, immersi nella natura del Bosco del Sorriso e intervallati dal pranzo all’albergo Bucaneve.

Il ciclo di incontri ha per titolo “Le cinque armonie” e si propone di aprire le cinque porte attraverso cui il corpo e la mente si uniscono in una sola vibrazione. Per riuscirci vengono proposti esercizi statici e dinamici che offrono, come dice Bassetto «un prezioso aiuto per avere sempre dentro di sé una piccola isola di pace». Gli appuntamenti con il Qi Gong saranno il 6 maggio, il 10 giugno, il 1 luglio, il 23 settembre e il 14 ottobre. In quello del 5 agosto si aggiungerà un workshop con il metodo Feldenkrais, un sistema di rieducazione neuro-scheletrico-muscolare brevettato da uno scienziato israeliano e basato sull’apprendimento di movimenti funzionali. «Nella pratica» spiega Natalina Bassetto «i movimenti lenti e l’ascolto di sé migliorano la coordinazione, la flessibilità, la postura e l’equilibrio». Le iscrizioni sono già aperte: basta contattare la segreteria del Fondo Edo Tempia, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 18 anche telefonando allo 015.351830.