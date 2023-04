Un nuovo mezzo per l’Associazione Delfino Valdilana. Lo annuncia la stessa realtà in un post sui social: “Un grazie di cuore agli amici del Rotary Club Valle Mosso, che ci hanno regalato un pulmino da nove posti! Per noi è un aiuto importantissimo che ci permette di proseguire a pieno ritmo nei nostri servizi di trasporto. Ma non solo: ogni aiuto da parte del territorio, ogni gesto di riconoscenza, piccolo o grande che sia, per noi significa anche fare il "pieno" di motivazioni e buona volontà. Grazie quindi al Rotary e grazie a tutti gli amici che ci permettono di portare avanti l'impegno per il nostro paese!!”.