Donne partigiane e costituenti, inaugurazione del monumento a Biella

Mercoledì 19 aprile verrà inaugurata, nello spazio antistante il palazzo provinciale un’aiuola con monumento dedicata alle Donne Partigiane e Costituenti. Alla realizzazione hanno contribuito anche alcuni Istituti superiori di Biella e in mattinata, presenti gli studenti, è previsto anche un momento di approfondimento sulla vicina Festa della Liberazione, 25 aprile, presso la Sala Consiglio “Maria Bonino”.

L’iniziativa nasce nell’ambito del progetto “Leggere le donne della resistenza”, portato avanti dall’Associazione Pericle in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea, l’A.N.P.I. e l’Associazione Voci di Donne e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.

«Sono particolarmente lieto – dice il presidente Ramella - che l’installazione venga collocata di fronte alla sede della Provincia di Biella e che l’inaugurazione avvenga quest’anno, in cui ricorre il 75° anniversario della nostra Carta Costituzionale, che è frutto dell’azione di donne e uomini che hanno contribuito alla liberazione del nostro Paese e alla redazione della Costituzione, che è alla base della democrazia in Italia. Colgo anche l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, certo che sia stata anche un’esperienza formativa significativa per gli studenti che vi hanno preso parte».

Alla cerimonia di inaugurazione sono invitati a partecipare tutti i cittadini.