Cossato, doppio appuntamento per la commemorazione del 25 Aprile

Il comune di Cossato segnala le iniziative che si svolgeranno in paese, in occasione della commemorazione del 25 Aprile – Festa di Liberazione Nazionale. Venerdì 21 aprile, ore 20,45 – Teatro comunale di Cossato: Spettacolo “Gli eroi di ieri e quelli di oggi” organizzato dal Comune di Cossato – Assessorato alla Cultura con la partecipazione degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona e dell’Istituto Comprensivo di Cossato.

L’Assessore alla Cultura Pier Ercole Colombo aprirà la serata e, attraverso le parole di Primo Levi “Meditate, che questo è stato. Ed allora se comprendere è impossibile, conoscere è necessario!”, sottolineerà il valore della memoria e introdurrà lo spirito con cui sarà celebrato il ricordo del 25 aprile, anniversario della liberazione dell’Italia dal nazifascismo, 25 aprile, Festa della Repubblica. Come spiegherà l’Assessore, la celebrazione avrà un significato particolare. Sarà un’occasione per ricordare gli eroi, quelli di ieri, che hanno permesso la nascita della Repubblica Italiana, dall’altra l’occasione per celebrare coloro che, in una continuità mai interrotta hanno permesso ed ancora oggi consentono che la democrazia trionfi sull’ingiustizia e la violenza. In altre parole gli eroi di oggi.

La serata comprenderà due contenuti: il primo il ricordo di ieri, di tutte quelle persone che hanno contribuito alla liberazione del nostro paese a cura degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Cossato; il secondo la presa d’atto dei nostri tempi, attraverso una rappresentazione teatrale dal titolo “Noi siamo CAPACI”, che tratterà quanto accaduto a Falcone e Borsellino, gli eroi di oggi, a cura degli studenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore del Cossatese e Vallestrona. Al termine della prima parte, nell’intervallo, intorno alle ore 21,40 circa, ci sarà un momento dedicato al ricordo dei caduti con la deposizione di una corona d’alloro nel vicino monumento dei caduti a cura delle autorità presenti. Lo spettacolo sarà a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

Martedì 25 aprile 2023, ore 10:30, Piazza Angiono: L’A.N.P.I. Cossato Vallestrona sez. Sandro Pertini” organizza, con il patrocinio del Comune di Cossato, la cerimonia commemorativa del 78° Anniversario della Liberazione. Il programma prevede: Ore 10:30: Ritrovo in Piazza Angiono, in prossimità del monumento ai caduti; Saluti delle autorità presenti; Intervento del Presidente dell’A.N.P.I. di Cossato Vallestrona Sig. Riccardo Ferro e del Presidente A.N.P.I. Provinciale di Biella Avv. Gianni Chiorino – Intermezzi musicali.