Tennistavolo Vigliano, obiettivo raggiunto: sei 2° nel campionato D1 regionale

Giovedì 13 aprile le 2 squadre del Tennistavolo Vigliano sono scese in campo tra le mura amiche per disputare l'ultimo incontro di campionato. Entrambe contro il TT Vercelli. La squadra D3, composta da Edoardo Dal Pio Luogo, Elos Marino e Federico Villa, nulla ha potuto contro i rivali, usciti vincitori per 5 a 1. La classifica finale dice quinto posto e per essere il primo anno di competizione per tutti i componenti della squadra è sicuramente un ottimo risultato.

La squadra D1, invece, targata Studio Loro, composta da Emanuele Gritti , Giacomo Cenedese, Alessio Boggiani e Adrian Panaite , è scesa in campo per difendere il secondo posto, con i vercellesi, terzi in classifica, staccati di un solo punto. Grazie alle doppiette dell’allenatore/giocatore Adrian Panaite e di capitan Alessio Boggiani, i biellesi riescono ad aggiudicarsi l’incontro e raggiungere l'obiettivo fissato all'inizio del campionato. “Ringraziamo – spiega Panaite - i nostri sponsor e tifosi che ci sono stati sempre vicini”.