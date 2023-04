Dorca Volley, secco 3-0 al Patrocinio San Giuseppe FOTO

Si è svolta a Cavaglià presso la palestra delle Scuole Medie la seconda partita del Dorca Volley Misto valevole per la Coppa Italia UISP.

Dopo la pesante sconfitta casalinga subita contro la compagine cuneese di Caramagna, il Dorca Volley è atteso ad una pronta reazione per confermare il valore dimostrato ad inizio campionato.

In una palestra gremita di un tifo rumoroso e partecipe, il Dorca ha affrontato la formazione torinese del Patrocinio San Giuseppe, squadra di buon livello e che aveva già sconfitto il Dorca durante la prima fase del campionato.Gli ospiti partono subito forte e comandano tutta la prima fase del set, con il Dorca sempre a rincorrere.

Reazione della squadra locale nella seconda parte del set che riesce ad avvicinarsi agli avversari e portarsi sul 21-19.Grazie anche al supporto del proprio pubblico, con una sequenza di buone ­azioni che mettono in difficoltà la ricezione avversaria, vanno a conquistare il parziale sul 25-20.Nel secondo set, il Dorca sempre davanti a dimostrazione di un buon ritrovato affiatamento rispetto alle ultime prestazioni, con anche 5 punti di vantaggio. Al termine gli avversari si avvicinano, ma i locali conquistano anche il secondo parziale per 25-23.

Terzo set molto più combattuto e giocato punto a punto. Belle azioni da una parte e dall’altra che accendono il pubblico sugli spalti. Risultato ad elastico con il vantaggio che passa da una squadra all’altra, fino alla fine dove con un sussulto il Dorca va a prendersi il set e la partita sul 26-24.

Risultato finale di 3-0 per i locali, con buoni segnali per il Dorca che torna subito in campo a Torino lunedì sera 17 aprile. La presenza di folto pubblico in palestra dimostra come i ragazzi abbiamo voglia di fare sport di squadra: la dirigenza del Dorca Volley ricorda che oltre al misto c’è anche una compagine del minivolley e che nella prossima stagione di prevede di inserire anche una formazione femminile.

La prossima partita in casa per il Dorca è prevista per venerdi 28 aprile.