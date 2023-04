“Lei è abusiva, mi faccia entrare”. 73enne di Mongrando non cade nel tranello del finto ufficiale del Comune (foto di repertorio)

Tentativo di truffa andato a vuoto nel comune di Mongrando. Stando agli accertamenti di rito, un uomo sulla quarantina, vestito con camicia e jeans, si è presentato all’ingresso di un’abitazione spacciandosi per un ufficiale del Comune.

Alla residente avrebbe chiesto di entrare in casa per effettuare alcune verifiche e stabilire se fosse abusiva o meno. La 73enne si è insospettita e, dopo aver chiuso la porta, ha subito allertato le forze dell’ordine denunciando quanto accaduto. I successivi passaggi dei Carabinieri non hanno permesso di rintracciare il malintenzionato.