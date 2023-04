Dolore a Bioglio, è morta la maestra Marisa Bongiovanni

Lutto a Bioglio per la morte di Marisa Bongiovanni, insegnante stimata e apprezzata per le sue qualità umane e professionali. Aveva 75 anni.

A ricordarla, in queste ore, il sindaco Stefano Ceffa: “Oggi per Bioglio è una giornata iniziata con una lacrima. Salutiamo Marisa che da oggi ci guarda dall’alto. La ringraziamo per tutto il bene che ha fatto lungo tutta la sua vita. Abbracciamo il Lino, il suo sposo, anche lui da sempre generoso con tutti, specie i bambini e abbracciamo le sue figlie con le loro famiglie. Non c’è nulla che si possa dire per togliere un po’ del dolore ma c’è un impegno: continuare a guardare con quello sguardo mettendo al centro i piccoli e i fragili. Buona strada Marisa salutaci tutti quelli che incrocerai lassù, di’ a tutti che ci mancano e chiedi a tutti di guardare quaggiù”.

Il Santo Rosario verrà recitato domani, alle 18, nella chiesa parrocchiale di Bioglio. Sempre qui, avranno luogo i funerali, affidati alle Imprese Funebri Riunite, alle 11 di lunedì 17 aprile.