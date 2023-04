Cadono con la moto a Valle Mosso e Crocemosso, centauri di 71 e 17 anni in ospedale (foto di repertorio)

Non sarebbero gravi le condizioni di salute dei due motociclisti caduti a terra nella giornata di ieri, 14 aprile, a Valle Mosso e Crocemosso, nel comune di Valdilana.

Sul posto si sono portati i sanitari del 118 che hanno assistito e trasportato i due centauri di 71 e 17 anni in ospedale per le cure del caso. Presenti anche i Carabinieri per i rilievi che stabiliranno la dinamica dei sinistri autonomi.