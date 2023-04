Per tutta la giornata alcuni residenti hanno avvertito un forte e intenso odore di gas. Così i Vigili del Fuoco sono tornati ieri sera, in via Lamarmora, a Biella per ulteriori controlli.

Alla fine, è stata individuata la perdita, proveniente dalla tubazione di una caldaia. L’impianto è stato messo in sicurezza, in attesa dell’intervento dei tecnici preposti.