Biella, incidente tra due auto all’incrocio tra via Galimberti e via Tripoli: una donna in ospedale (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Viabilità rallentata a Biella per un incidente stradale, avvenuto nella mattinata di oggi, 15 aprile, all’incrocio tra via Galimberti e via Tripoli, a Biella.

A scontrarsi, per cause da accertare, due auto, condotte da due donne. Una è rimasta indenne; l’altra, un 68enne, è stata trasportata in ospedale per accertamenti dai sanitari del 118. Sul posto anche i Carabinieri e la Polizia per la raccolta dei rilievi.