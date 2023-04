Biella, a fuoco rovi e sterpaglie in un prato di Biella (foto di Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it)

Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, 15 aprile, per un incendio di rovi e sterpaglie scoppiato in un prato di Biella per cause ancora da accertare. Sul posto due mezzi per le operazioni di spegnimento e bonifica dell’area interessata.