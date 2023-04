Leo e Lions biellesi in piazza per il Lions Day 2023

Domenica 16 aprile, dalle ore 9:30 alle ore 17:00, in via Italia, in prossimità di P.zza Vittorio Veneto, si celebrerà a Biella il “Lions Day”, manifestazione annuale che da oltre vent’anni si svolge in tutto il mondo per far conoscere lo scopo e i valori del Lions Clubs International.

I soci dei quattro Lions Club biellesi, Biella Host, Biella Valli Biellesi, Bugella Civitas e Biella La Serra, saranno presenti tutto il giorno per offrire screening gratuiti della pressione oculare, tramite tonometro a soffio e per illustrare i numerosi service di beneficenza realizzati per il nostro territorio.

Ad affiancarli saranno presenti anche i ragazzi del Leo Club Biella con il progetto “Let’s Play Different”, un gioco interattivo rivolto ai più giovani per sensibilizzare alle disabilità, nonché con le attività di raccolta di tappi in plastica per la casa di accoglienza di malati oncologici “La Madonnina” a Candiolo, di raccolta e riciclo di occhiali usati per il Centro Italiano Lions Raccolta Occhiali Usati di Chivasso e di raccolta di alimenti a lunga conservazione per l’emporio alimentare della Caritas di Biella.