Disability Pride, oggi si parte da Torino

Oggi, sabato 15 aprile, con la prima edizione del Disability Pride Torino, incominciano i numerosi appuntamenti del Disability Pride Network, che quest'anno toccheranno un po' tutta Italia, da nord a sud. Infatti è dallo scorso anno che, oltre al Disability Pride Italia (che dal 2018 si tiene stabilmente a Roma), sono nate le prime edizioni locali di questa iniziativa per promuovere “un nuovo modo di vivere e vedere la disabilità” nella società.

Oggi il ritrovo è alle 14 in piazza Carlo Felice (lato destro angolo Corso Vittorio Emanuele II, dando le spalle alla stazione di porta nuova)

Nata nel 2015 in provincia di Ragusa, come festival itinerante per sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche relative il variegato mondo delle disabilità, in pochi anni arriva a Roma, dove, grazie alla collaborazione con diverse realtà organizzate del mondo della disabilità, viene creato un network informale che nello scambio e nella condivisione di esperienze trova linfa vitale e forza di reagire ad un mondo ancora troppo poco inclusivo.

L'amore per le differenze e la volontà di valorizzarle esclude a priori il chiudersi in sé stessi o negli angusti ambiti delle diverse patologie, creando sinergia tra le varie disabilità e con gli altri settori sociali che lottano contro l’emarginazione.

Il Disability Pride Network quest'anno organizza e partecipa a diversi eventi su tutto il territorio nazionale.

Di seguito i principali dopo quello di oggi:

Disability Pride Genova / 13 maggio

OGNUNO A MODO SUO: Sport senza barriere & Disability Pride Show / Roma / 27 maggio

OTive Rehab Hub / Rimini / 2-3 giugno

Roma Pride LGBTQIA+ / 10 giugno

Disability Pride Milano / 10-11 giugno

Palermo Pride LGBTQIA+ / 24 giugno

Disability Pride Taranto / 25 giugno

Festival Alta Felicità / Val Susa / 29-30-31 luglio

Sotto Gamba Game / San Vincenzo (LI) / 15-16-17 settembre

Disability Pride Italia / Roma / 23 settembre

Disability Pride Bologna / 7-8 ottobre

Disability Pride Palermo / 22 ottobre

