“PuliAmo Ponderano”, una domenica all'insegna dell'ecologia

Domani, domenica 16 aprile, i ragazzi del Direttivo dell’Associazione I Rioni di Ponderano ripropongono la mattina ecologica con l’evento “PuliAmo Ponderano”, una camminata storico-ecologica per le vie del paese durante la quale ciascun partecipante potrà collaborare alla raccolta degli eventuali rifiuti abbandonati e, durante le soste programmate, conoscere storie e aneddoti di Ponderano.

Sarà anche possibile far visita al Museo Vittorio Pozzo con percorso guidato.

Il ritrovo è per le 9 davanti la Sala delle Associazioni a Ponderano, Strada Antica per Biella n. 1, e la partenza del percorso è prevista per le 9:30.

Si consiglia di munirsi di scarpe comode e guanti! I bambini dovranno essere accompagnati da un genitore o un adulto responsabile. Al termine della passeggiata sarà possibile pranzare insieme al sacco presso i giardini U.S. Ponderanese.