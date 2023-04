Lavori di pulizia e sistemazione nei percorsi sui laghi di Viverone e Bertignano

Nelle scorse settimana sono stati fatti alcuni interventi allo scopo di migliorare la fruizione turistica del territorio di Viverone. “In particolare, è stata incaricata una ditta per sistemare la passeggiata lungo Lago nella parte sulla quale insistono i pini marittimi, che purtroppo, ad intervalli, richiedono un intervento per ripianare i masselli della passeggiata che vengono sollevati dalle radici, provocando non pochi inconvenienti soprattutto alle persone anziane – spiega il sindaco Renzo Carisio - Il costo è stato di circa 5.000 euro. Il parco comunale di Villa Lucca è stato oggetto di un lavoro di pulizia e taglio erba da parte della ditta che ne ha l’appalto. Nel contempo, visto anche il calo del costo dell’energia elettrica, è stato riaperto al pubblico anche a tarda ora con la relativa illuminazione”.

E ha aggiunto: “La squadra forestale della Regione Piemonte, su programma concordato con il Comune e del tutto gratuito come interventi, ha iniziato i lavori programmati. In particolare sono state ripulite le strade comunali bianche intorno al Lago di Bertignano, strade molto frequentate da camminatori e bikers amanti del territorio. Sono inoltre intervenuti nel taglio erba sulla passeggiata erbosa a Lago con pulizia delle strade comunali di accesso alle rive. Un particolare grazie alla squadra di operai che stanno ultimando la prima fase dei lavori programmati”.