Moscarola annuncia: “Inviata candidatura per ospitare la stagione 23/24 della Juventus femminile”

“Per una Biella sempre più sportiva e rosa!!! Ho avanzato la candidatura per ospitare la stagione 23/24 della Juventus femminile. Se si riuscisse a concretizzare, la nostra città avrebbe un enorme ritorno di immagine. Con lo stadio pronto, la nostra città avrebbe tutte le carte in regola per ospitare eventi di altissimo livello! Dopo aver ospitato con grande successo il Torino primavera, proviamoci con la Juventus femminile. Un calcio femminile in continua ascesa che merita importanti palcoscenici”. Lo scrive poco fa il vicesindaco di Biella, nonché assessore allo Sport, Giacomo Moscarola sui propri canali social.