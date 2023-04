Donazione e Trapianto di organi e tessuti: Biella 43° tra le province e 2° in Piemonte

Nel report 2023 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Centro nazionale Trapianti, Biella risulta 34° su 107 province italiane e 2° nella classifica piemontese per “indice di dono”, ma non si ferma. In occasione della Giornata nazionale per la Donazione e il Trapianto di organi e tessuti che sarà domani, domenica 16 aprile, l’ASLBI ha partecipato ieri con uno stand informativo presso l'atrio dell'ospedale e in questi giorni promuoverà una campagna video sui social.

Per quanto in questi anni si sia fatto molto nella diffusione di messaggi volti a valorizzare l’importanza della donazione sul territorio biellese, grazie anche al supporto di AIDO - Associazione per la Donazione di Organi e Tessuti e Cellule di Biella, è importante continuare a mantenere alta l’attenzione su questo tema.

L’Asl di Biella ha previsto dunque due iniziative: uno stand dedicato presso l’atrio dell’ospedale di Biella allestito ieri, venerdì 14 aprile dalle 8.30 alle 14.30, mentre nei prossimi giorni diffonderà un video informativo a cura del Gruppo aziendale di Coordinamento Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti tramite i canali social: https://youtu.be/zq95EY6dh1E

Il Gruppo Coordinamento Donazione e Prelievo di Organi e Tessuti dell’ASL BI è composto da Luigina Bono - Coordinatore Medico Locale Donazioni e Prelievi, Nicoletta Barberi - Infermiere Esperto Procurement e Caterina Masia - Medico Riferimento Procurement.

Nel 2022 in Piemonte i donatori di organi dopo il decesso sono stati 126, in tutta Italia 1.461. I trapianti eseguiti grazie a questi donatori sono stati 383 in Piemonte, 3.518 in Italia. I dati confermano che siamo una popolazione altruista e che i nostri professionisti sono molto esperti, in grado di trasformare il dono in cura. Sono già 840 mila le dichiarazioni dei piemontesi a favore della donazione e di queste 739 mila registrate durante il rinnovo della carta di identità.

A livello nazionale, particolarmente importante è la collaborazione tra ANCI - Associazione Nazionale Comuni Italiani, Ministero della Salute e Centro Nazionale Trapianti, che ha consentito di promuovere la dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d'identità al Comune. “Donare è una scelta naturale” e “Dichiara il tuo Sì in Comune” sono il cuore del messaggio che ricorda ad ogni cittadino maggiorenne che può scegliere di salvare molte vite, donando i propri organi dopo la morte.

Come si legge nel report 2023 a cura dell’Istituto Superiore di Sanità e del Centro nazionale Trapianti, la Provincia di Biella si è classificata al 34° posto su 107 province italiane e 2° nella classifica piemontese che misura l’“indice di dono”. Si tratta quindi di un risultato, espressione della capacità di coinvolgimento da parte dai comuni della provincia e della sensibilità dimostrata dai cittadini biellesi.

L'Indice del dono fornisce una fotografia dell'impegno profuso nella gestione complessiva del servizio di registrazione della dichiarazione di volontà sulla donazione di organi e tessuti in occasione del rilascio della carta d'identità. Sono stati presi in considerazione i flussi di dati provenienti dal Sistema Carta Identità Elettronica (CIE) e registrati nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) tra il 01/01/2022 e il 31/12/2022. L'Indice del dono è espresso in centesimi; è stato elaborato tenendo in considerazione 3 parametri, a ciascuno dei quali è stato applicato un peso specifico.

Chiunque intendesse avere informazioni utili sulla donazione di organi tessuti può visitare il sito dedicato a cura del Ministero della Salute e del Centro Nazionale Trapianti: https://sceglididonare.it/

“Viviamo in un tempo in cui non sempre trovano la giusta attenzione valori e principi che sono fondamento della solidarietà. Il 16 aprile 2023 sarà la Giornata Nazionale per la Donazione e il Trapianto di organi e tessuti: un’occasione preziosa per coinvolgere i cittadini maggiorenni su questo tema. – ha così commentato l’équipe dell’ASLBI dedicata alla donazione e al trapianto di organi e tessuti - Con la realizzazione di un video si è voluto offrire un contributo concreto, offrendo informazioni corrette e aggiornate alla popolazione sull'importanza dell'espressione di volontà e sottolineando il valore sociale della donazione di organi e tessuti. Il dono come espressione di libertà, poiché privo di costrizioni, può divenire una modalità in più, a disposizione di ciascuno di noi, per la realizzazione del bene comune”.