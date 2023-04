Cossato, il Comune cerca un funzionario tecnico

Il Comune di Cossato ha indetto un concorso pubblico per reclutare a tempo pieno e indeterminato un funzionario da destinare all’Area Tecnica e Servizi al Territorio.

Tra i requisiti specifici di partecipazione la laurea vecchio ordinamento in architettura; ingegneria civile; edile; urbanistica; per l’ambiente e il territorio; pianificazione territoriale e urbanistica. Oppure la laurea specialistica o magistrale equiparata alle lauree vecchio ordinamento. Oppure la laurea in scienze dell’architettura; scienze e tecniche dell’edilizia; scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; e le lauree di di primo livello equiparate a queste ultime.

Gli altri requisiti, commissione esaminatrice, programma e diario delle prove del concorso, graduatoria, assunzione, e modalità di presentazione delle domande, sono indicate nel bando consultabile sul sito internet www.comune.cossato.bi.it .

Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non oltre le 12 del 2 maggio .