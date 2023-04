Cascina Oremo, il taglio del nastro oggi alle 12. Talento, inclusione, sostenibilità alla portata di tutti

Tutto pronto per l'inaugurazione di Cascina Oremo, acronimo che sta per: “Orientamento, Rete, Educazione, Movimento per tutti, Ospitalità”, un investimento di risorse per oltre 12 milioni di euro messo in campo dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella per la ristrutturazione di un’antica cascina nella quale nascerà un nuovo polo educativo, sportivo, innovativo e inclusivo con una struttura all’avanguardia.

Il taglio del nastro sarà oggi, sabato 15 aprile, con un ricco programma di iniziative che partiranno alle 9,30 del mattino e finiranno solo domani e saranno riprese in diretta nella giornata di oggi da noi, newsbiella.it.

Cascina Oremo metterà a disposizione del Biellese, spazi didattici, palestre, piscine, aule e laboratori, nei quali bambini e ragazzi con e senza disabilità e le loro famiglie potranno trovare percorsi di inclusione a 360° e sviluppare i propri talenti grazie al supporto di diversi specialisti che operano in collaborazione con gli enti impegnati nel progetto: Consorzio Sociale Il Filo da Tessere, Tantintenti SCS Onlus, Coop. Sociale Sportivamente e Domus Laetitiae SCS di Solidarietà Onlus.

Si tratta di un progetto strategico capace di rigenerare un intero asse della città, con al centro il Polo formativo di Città Studi e L’accademia dello sport Pietro Micca, e che ha coinvolto una rete ampia e coesa di enti e associazioni presenti sul territorio, ottenendo anche l’interesse dell’Impresa sociale Con i Bambini che investirà sulle potenzialità dei progetti formativi contro la povertà educativa minorile.

Il nuovo complesso, il cui cantiere è stato avviato nel 2022 in occasione del trentennale dell’Ente, sarà inaugurato oggi sabato 15 aprile 2023.

OPENING CASCINA OREMO - PROGRAMMA

Sabato 15 aprile 2023

Auditorium di Città Studi – Corso Giuseppe Pella 2, Biella

Ore 9:00 – Accoglienza

Ore 9:15 – Saluti Istituzionali

Ore 9:30 – Interventi di apertura

Franco Ferraris, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Francesco Profumo, Presidente Acri

Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità (in collegamento)

Giovanni Quaglia, Presidente Consulta delle Fondazioni di origine bancaria del Piemonte e della Liguria

Ore 10:00 – Tavola rotonda “Cascina Oremo: un luogo generativo per le persone con le persone”

Franco Ferraris, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Andrea Quaregna, Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Federica Collinetti, Presidente Consorzio Sociale Il Filo da Tessere

Mauro Mario Coppa, Psicoterapeuta e Pedagogista

Marco Rossi-Doria, Presidente Impresa Sociale Con i Bambini

Samuele Pigoni, Segretario Generale Fondazione Time2

Ore 10:50 - Video “Cascina Oremo, un progetto straordinario”

Ore 11:00 – Servizi innovativi per la comunità educante

Federica Collinetti, Presidente Consorzio Sociale Il Filo da Tessere

Giorgia Colpo, Cooperativa Tantintenti

Carlo Cremonte, S.C.S. Sportivamente

Claudio Medda, Cooperativa Domus Laetitiae

Modera: Federica Chilà, Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Ore 11:40 – Trasferimento a Cascina Oremo

Ore 12:00 – Taglio del nastro e Benedizione del Vescovo di Biella Mons. Roberto Farinella

Ore 17:30 - Arrivo della fiaccola “Torch Run” e accensione del Tripode

Ore 12:00 – 17:00 - Annullo filatelico dedicato “Cascina Oremo”

Open Day

Sabato 15 aprile ore 14:00 – 17:00

Domenica 16 aprile, ore 9:30 – 12:30