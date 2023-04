Cascina Oremo, Franco Ferraris: “Un sogno diventato realtà” - FOTO e VIDEO

“Mi scuserete ma oggi sarà molto difficile non emozionarmi. Sono passati già otto anni da quando ho assunto la presidenza della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e fra 10 giorni il mio mandato avrà termine. Tra poco inaugureremo Cascina Oremo, un luogo che sarà dedicato allo sport e io sono molto orgoglioso di questo traguardo che tutti insieme abbiamo raggiunto”.

E' cominciato così il discorso di un emozionato Franco Ferraris, Presidente CRB, al convegno di oggi, sabato 15 aprile, giorno del taglio del nastro di Cascina Oremo.

“Sono stati otto anni pieni di energia, - continua Ferraris - di passione, di progetti immaginati e realizzati. Otto anni di rapporti umani che mi hanno permesso di confrontarmi con persone intelligenti e di grande cuore, persone ispirate e motivate a fare sempre meglio per il bene del nostro territorio con le quali abbiamo affrontato momenti belli e momenti molto difficili, come gli anni della pandemia, avendo sempre al centro il bene comune. È stato un privilegio poterli incontrare e imparare da loro e con loro percorrere una strada comune che mi ha dato molto. Un grazie sincero a Voi tutti per questi otto anni”.

“Cascina Oremo è un sogno che si è trasformato in realtà, - dichiara il Presidente CRB - un luogo che rinasce grazie all’impegno di tutti. Un grande orgoglio per la nostra comunità che qui esprime i valori della civiltà, dell’inclusione, del rispetto delle differenze e che in questo luogo farà in modo che il disagio diventi opportunità. A Cascina Oremo davvero la sofferenza potrà diventare opportunità grazie alla capacità di operatori preparati di vedere le potenzialità che la disabilità nasconde”.

Ferraris delinea le grandi sfide del presente e del prossimo futuro: “La lotta alle disuguaglianze e la difesa dell'ambiente. Oggi purtroppo in Italia e nel mondo assistiamo a un aumento esponenziale delle disuguaglianze proprio a partire dai più giovani e dai bambini, per i quali la povertà educativa, che si collega strettamente a quella economica, crea un’asimmetria nelle opportunità che spesso si tramuta in una perdita di capitale umano. Il divario nelle condizioni di partenza genera, di fatto, disparità di futuri possibili. La povertà dal 2005 ad oggi a livello nazionale è aumentata in modo ampio e diffuso colpendo in particolare le famiglie con figli e i minori. La scuola e la formazione possono, anzi devono essere uno strumento di contrasto di questi squilibri affinché un grande potenziale fatto di talenti inespressi non vada disperso con un grave danno per tutta la comunità".

“Per questo – spiega Ferraris - Cascina Oremo vuol essere un grande spazio, un’opportunità per chi è meno fortunato di essere parte di una squadra che gli permetta di partecipare alla vita attiva nel modo migliore. Non è un caso che un progetto come questo nasca in un’antica cascina dove la cultura contadina ha lasciato un segno profondo, un segno che ci parla di rispetto per i tempi naturali, le risorse, le qualità di ognuno, una cultura nella quale la cooperazione è fondamentale per affrontare le difficoltà. Cascina Oremo è un progetto straordinario che intercetta molti degli obiettivi dell’Agenda Onu 2030 e che è inserito nel dossier Biella città creativa Unesco".

“In Cascina Oremo – conclude Ferraris - contenuto e contenitore dialogano grazie ai valori espressi da persone che hanno dedicato la vita alla missione dell’inclusione, ma questo spazio nuovo sarà soprattutto una “città dei giovani”, un luogo che pulserà ogni giorno di energie vitali, di futuro, di voglia di riscatto e inclusione grazie alle storie e alle speranze dei ragazzi e delle ragazze, dei bambini e delle bambine e delle loro famiglie che qui troveranno una risposta ai loro bisogni”.