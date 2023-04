Bertinotti Rondi al Rally Regione Piemonte per la Rally & Co

Palcoscenico di prestigio per i portacolori della Rally & co Marco Bertinotti ed Andrea Rondi, in occasione della seconda gara di campionato rally in programma questo weekend ad Alba.Numero 77 sulle portiere per la coppia biellese, che a bordo della Peugeot 208 rally 4 affronterà i 101 km suddivisi in 8 prove speciali che compongono il rally regione Piemonte, con il tracciato sulle colline di Langa.

Fiducioso Marco Bertinotti: "Affrontiamo questa sfida nei rally moderni in una gara sicuramente difficile e combattutissima specie nella classe rally 4 a cui apparteniamo ma ce la metteremo tutta per ottenere un buon risultato. ... Un pensiero per il grande Craig Breen mancato oggi in un test per il rally di Croazia... Persone come lui lasciano un vuoto difficilmente colmabile".

Partenza oggi, venerdì 14, per la power stage serale e 7 prove speciali sabato 15 con arrivo ad Alba alle 19.38