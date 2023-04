FI, una serata dedicata al codice degli Appalti, presente l'On.Diego Sozzani

Lunedi 17 aprile sera alle ore 21:00 presso la sede di Forza Italia in via Duomo 6, Biella si tratterà il tema della Riforma del codice degli appalti alla presenza dell’On.Diego Sozzani attuale consigliere del Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo .

"Sarà’ un’ occasione di dibattito - commenta Alberto Fenoglio Coordinatore Provinciale Forza Italia Biella - per comprendere meglio quali sono le regole che cambieranno in un settore quale quello degli appalti, dall’affidamento dei lavori pubblici alle forniture di beni e servizi per le Pubbliche amministrazioni, importante per il rilancio del sistema paese".

L’incontro è aperto a tutti, in particolare si rivolge agli amministratori locali, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni agli operatori economici e ai professionisti .